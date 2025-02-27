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Narin Güran’ın yengesi Hediye Güran konuştu ve Nevzat Bahtiyar’ı suçladı

Narin Güran’ın yengesi Hediye Güran konuştu ve Nevzat Bahtiyar’ı suçladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 11:53
Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran ilk kez konuştu. Anne Yüksel Güran ile ilgili açıklama yapan yenge; "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez." dedi.
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Narin Güran’ın yengesi Hediye Güran konuştu ve Nevzat Bahtiyar’ı suçladı
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