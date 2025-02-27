Narin Güran’ın yengesi Hediye Güran konuştu ve Nevzat Bahtiyar’ı suçladı

Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran ilk kez konuştu. Anne Yüksel Güran ile ilgili açıklama yapan yenge; "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez." dedi.

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