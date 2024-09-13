Narin cinayetinde 8 tutuklama! Uzman isimler A Haber’de

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun soruşturmayla ilgili raporu da açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. Gelişmeleri boyutlarını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN