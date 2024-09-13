13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetinde 8 tutuklama! Uzman isimler A Haber’de

Narin cinayetinde 8 tutuklama! Uzman isimler A Haber’de

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 10:01
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun soruşturmayla ilgili raporu da açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. Gelişmeleri boyutlarını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Kaya balının kilosunu 3 bin TL’den satıyor
Kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor
Gümüşhane’de asırlara meydan okuyan su kemeri
Gümüşhane'de asırlara meydan okuyan su kemeri
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Bitlis’te çekirgeye karşı dronla mücadele
Bitlis'te çekirgeye karşı dronla mücadele
Adliyede ‘Zılgıt’ kavgası
Adliyede ‘Zılgıt' kavgası
Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Tekirdağ’da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Ayşenur’un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur'un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Van’da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Van'da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Muş’ta çıkan orman yangınları söndürüldü
Muş'ta çıkan orman yangınları söndürüldü
Daha Fazla Video Göster