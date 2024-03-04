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Mustafa Destici kaza geçirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 14:46
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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