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Mustafa Ceceli'ye büyük şok! Kuyumcularından 2.5 milyonluk soygun kamerada

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Giriş: 29.11.2022 16:32
İstanbul Büyükçekmece’de ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’nin ailesi tarafından işletilen kuyumcudan hemen hemen 2 buçuk milyonluk altın çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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