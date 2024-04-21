21 Nisan 2024, Pazar
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Munzur Dağlarında ayı ve dağ keçileri görüntülendi
Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, kış uykusundan uyanan ayı ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.