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Mühimmat fabrikası patlamasında yeni görüntü

Mühimmat fabrikası patlamasında yeni görüntü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 15:00
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 11 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, görüntülerde patlamayla beraber bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen 11 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren, 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, önceki gün saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı. İşçiler Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri (DHA)

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları iyi olduğu öğrenilen 7 işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden 10'u dün Balıkesir'de toprağa verildi.

Balıkesir'deki patlama sonrası fabrikanın son durumu (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Bu arada patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünden dumanların yükseldiği görülüyor.

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Mühimmat fabrikası patlamasında yeni görüntü
Mühimmat fabrikası patlamasında yeni görüntü
Mühimmat fabrikası patlamasında yeni görüntü
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