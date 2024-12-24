Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir patlayıcı fabrikasında patlama yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken 3 yaralının durumunun iyi olduğunu duyurdu. Öte yandan Balıkesir Valisi Ustaoğlu patlamanın kapsül üretimi yapılan yaşandığını belirtirken 'Fabrikada toplamda 600'e yakın kişi çalışıyor. Şu anda herhangi bir yangın yok.' ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada patlamaya ilişkin 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini paylaştı.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
VALİ USTAOĞLU: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın ardından ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
Ölen ve yaralananlar olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.
Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
VALİ ACI HABERİ A HABER'DE DUYURDU: 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
A Haber'e konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Ustaoğlu patlama ilişkin sabotaj ihtimalinin olmadığını paylaştı.
İşte Vali Ustaoğlu'nun sözleri:
"Milletimize baş sağlığımız dileklerimizi iletiyorum. Patlayıcı üretimi yapan tesissimizde patlama meydana geldi. 12 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sabotaj ihtimali yok. Ekiplerimiz bölgede incelemeler devam ediyor. Bin dönümlük bir alana kurulu bir fabrika. Fabrikada toplamda 600'e yakın kişi çalışıyor. Şu anda herhangi bir yangın yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Kapsül üretimi yapılan binada patlama meydana geldi."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.
CAN KAYBI 12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AA Editör Masası'nda yaptığı konuşmada "Can kaybı 12. 3 yaralımızın durumu da iyi" ifadelerini kullandı.
MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
DMM: ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.
Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
"ÜRETİMİN SINIRLI VE BELLİ MİKTARDA OLMASI GEREKİYOR"
Patlayıcı madde danışmanı Yüksel Meral A Haber'de olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte Meral'in öne çıkan sözleri:
"Patlayıcı farikasında kapsüllerin üretildiği bölümde meydana gelen bir patlamayı konuşuyoruz. Yivsiz av tüfekleri ve tabancalar için kapsüller üretiliyor. Burada üretimin çok sınırlı olması ve günlük belirli miktarlarda üretim yapılıyor olması gerekiyor.
ZİNCİRLEME REAKSİYON
Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de yaralandı. Patlamanın boyutunun bu kadar büyük olması eldeki verilerle değerlendirildiği zaman şaşkınlık yaratıyor. 12 kişinin birden hayatını kaybetmesine sebep olacak kadar büyük bir patlamanın olması o kazanın içerisinde olması ya da ham maddelerin meydana gelen patlamadaki ilk patlamadaki zincirleme reaksiyona dahil olup patlamanın boyutunu büyüttüğünü düşünüyorum. Şu anda tam olarak verilere ulaşmak gerekir.
TEK SEFERDE ÜRETİM YAPILMAMASI GEREKİYOR
Bu kadar büyük bir patlama olmaması gerekirdi. Kapsül içerisine konulan malzeme çok hassas bir malzeme ilk başlatıcı olarak konulan bir kimyasal karışımdır. Bu kadar büyük çapta patlamaya sebebiyet verecek malzemenin tek seferde üretilmemesi gerekiyor. Ya da üretim yapılan kazanların birbirinden uzak olması gerekir. Bunun yanında patlama zincirini kıracak bariyerler olması gerekir. Yanlış depolamada olabilir. Bunları incelemek de gerekir.
YILDIRIM ÇARPMASI OLABİLİR Mİ?
Burada bir ihmalden söz etmek çok büyük bir önyargı olur. Ancak yıldırıma karşı tedbirlerin alınmış olunması gerekiyor. Yıldırımın bu binaya zarar vermeyecek şekilde paratonerlerin konumlandırılmış zemin altındaki aktif iletkenlerin doğru şekilde yerleştirilmiş olması gerekir. Bunların tam olarak bilmek gerekir.
"ÇOK CİDDİ ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
İş güvenliği ve sağlığı uzmanı Nuri Bingöl A Haber ekranlarında yaşanan patlamayı değerlendirdi.
İşte Bingöl'ün sözleri:
Kazaların hemen hepsinde bir kural ihlali söz konusudur. Kurallara riayet edilmediğinde ve yönetmeliklere uyulmadığında bu tür kazalar oluyor. Bu fabrikada patlayıcı madde kullanılarak bir üretim yapılıyor. Bunun üretimini yapan kişilerin çok ciddi önlemler alması gerekir. Teknik incelemeler sonucunda bir kesin bilgilere ulaşacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balıkesir’deki patlama yaşanan fabrika ne üretiyordu? Balıkesir ZSR fabrikada kaç kişi çalışıyordu?
- Balıkesir'de patlama neden oldu, son durum ne? Balıkesir'de fabrika patlamasında kaç ölü ve yaralı var?
- Kan grubunuz kişiliğinizi etkiliyor! En güçlüsü belli oldu
- Düz bir karın hayal değil: Göbek yağı yakmada 5 sağlıklı yöntem
- Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! Ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana...
- Tarım Kredi'de KAT KAT YIL SONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16'lı havlu kağıt 149 TL'den satışta...
- Meteoroloji İstanbul dahil 30 ili uyardı: Karakış alarmı verildi! Sağanak yağış, buzlanma, çığ...
- 120. Dönem DHY tercih başvuruları başladı mı, ne zaman? 120.dönem DHY kura takvimi...
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? TCDD Doğu Ekspresi sefer saatleri ve güzergahı
- TDK 2024 yılının kelimesi ne oldu? Kalabalık yalnızlık ne demek, ne anlama geliyor?
- Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş
- GBB 1.000 Konut başvuru ekranı | Gaziantep GBB konut başvurusu nasıl başvuru yapılır? 2+1-3+1 daire...