Balıkesir’de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

VALİ USTAOĞLU: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın ardından ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Ölen ve yaralananlar olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.

Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

VALİ ACI HABERİ A HABER'DE DUYURDU: 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

A Haber'e konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Ustaoğlu patlama ilişkin sabotaj ihtimalinin olmadığını paylaştı.