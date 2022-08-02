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Muharrem İnce otobüsten inip araba itti! O anlar kamerada

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Giriş: 02.08.2022 20:53
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



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