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Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 08:54
Güncelleme:18.10.2024 08:54
Muğla'nın Dalaman ve Ula ilçelerinde başlayan orman yangını geniş alanda etkili oluyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
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