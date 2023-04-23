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Muğla'da korkutan deprem | Son depremler

DHA
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Giriş: 23.04.2023 10:22
Son dakika deprem haberi... AFAD merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Muğla’da korkutan deprem
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