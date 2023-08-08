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Muğla Ula'da orman yangını

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 12:45
Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
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