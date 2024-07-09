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Muğla Marmaris depremi ne anlama geliyor? Başka depremi tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 12:35
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pampal, “Çok önemli olmayan bölgenin normal sayılabilecek depremlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ama biraz kuzeyde bir miktar daha büyük hatta yıkıcı özellikle depremler her zaman beklenebilir. Bu ne zaman olur onu bilemeyiz. Çok geniş alanda hissedildiğini zannetmiyorum. Tatil bölgesi için çok yoğun bir nüfusun bulunduğu bölge. O bakımdan panik havası yaratmış olabilir. Paniğe gerek yok.” ifadelerini kullandı.
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