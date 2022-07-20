20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Muğla Bodrum'da akılalmaz dolandırıcılık! Pinokyo vurgunu
Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.