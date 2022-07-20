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Muğla Bodrum'da akılalmaz dolandırıcılık! Pinokyo vurgunu

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Giriş: 20.07.2022 08:33
Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.
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Pinokyo vurgunu
Pinokyo vurgunu
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