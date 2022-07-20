Muğla Bodrum'da akılalmaz dolandırıcılık! Pinokyo vurgunu

Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN