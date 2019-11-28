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28.11.2019
Müge Anlı'da şoke eden an! Cinayet işledi, böyle savundu
Müge Anlı'yla “Tatlı Sert Programı” bir cinayet itirafına daha sahne oldu, Bir ay önce ortadan kaybolan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak ise, bir yıl önce evlendiği karısı ve 33 yaşındaki yasak aşkı gözaltına alındı. Genç sevgili, sorguda cinayeti itiraf edip cesedi koyduğu yeri söyleyince ekipler, işaret edilen ormanlık alana gitti. Kayıp adamın tanınmaz haldeki cesedini buldu. Tüm bu korkunç sır ortaya çıkarken, katil zanlısı genç; “aşk için değerdi” dedi.
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