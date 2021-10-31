Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor bulundu mu? Resmi açıklama geldi

Kırklareli'nde, 69 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi, evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeyi fotoğraflarından teşhis eden ağabey Şuayip Vatansever, kardeşinin cinayete kurban gittiğini, tek şüphelinin ise Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım olduğunu ileri sürdü. Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.