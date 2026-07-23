Diyarbakır Cezaevi kültür ve sanat merkezine dönüşüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Anı Müzesi ve Kültür Merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Eski Diyarbakır Cezaevinin hafıza müzesi ve çok amaçlı kültür merkezine dönüştürüldüğünü belirten Ersoy, yapının darbe dönemlerinin demokrasi ve insan hakları üzerindeki etkilerini gelecek nesillere aktaracak önemli bir hafıza mekânı olacağını söyledi. 2027'nin ilk yarısında tamamlanması hedeflenen proje, müze, kütüphane, tiyatro, sergi salonları ve sosyal alanlarıyla Diyarbakır'ın yeni kültür merkezi olarak hizmet verecek.