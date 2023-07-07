Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi davasında mütalaa açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan ve içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. 5 kişinin beraat ettiği davada Cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanıklardan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. İşte Palu ailesi davasında yaşanan yeni gelişmeler...