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Müge Anlı ortaya çıkardığı Palu davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael ile ilgili flaş talep

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Giriş: 07.07.2023 16:20
Güncelleme:07.07.2023 16:27
Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi davasında mütalaa açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan ve içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. 5 kişinin beraat ettiği davada Cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanıklardan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. İşte Palu ailesi davasında yaşanan yeni gelişmeler...
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