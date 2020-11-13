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Mucize bebek Ayda'nın babası Uğur Gezgin A Haber'e konuştu! Ev fiyatlarının yükselmesine isyan etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.11.2020 12:08
Güncelleme:13.11.2020 12:16
Merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından kentte kiralık ve satılık ev bulunamıyor. Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin A Haber’e hem bu konuda hem yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası kiralık ve satılık konut bulunamıyor. Depremzedeler oldukları bölgeyi terk etmek istemiyor, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarda evlerinden çıkmak istiyor. Hal böyle olunca İzmir'de konut sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

İşin bir de fırsatçılık tarafı var. Kiralar neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bunun en büyük sıkıntısını da depremzedeler yaşıyor. 91 saat sonra enkazında altından çıkarılan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin bu konuda yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Ayda'nın babası Uğur Gezgin'in babasının açıklamaları:

"Ayda'nın sağlık durumu şuan gayet iyi. Hastaneye en son girdik şükürler olsun ilk önce çıktık. Evimize kavuştuk. Kardeşimde kalıyoruz şuanda. Abisiyle ve birkaç yakın arkadaşıyla oynuyor zaman geçiriyor.

Biz de iyi olmaya ve toparlamaya çalışıyoruz. Hızlı hareket etmemiz lazım… Benim ve çocuklarımın psikolojik desteğe ihtiyacı var. O sürecin başlaması için çalışıyoruz.

Devletimiz ve belediyelerimiz depremzedeleri hiçbir zaman mağdur etmemek için çalışıyorlar. Depremzedeleri bir yerlere yerleştirmeye çalışıyorlar. Devlet büyüklerine ve yardım edenlere çok teşekkür ediyorum. İnsanlar kendi evleri ve başlarını sokacak bir yer istiyor.

Sadece 9 bina yıkılmadı depremden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı yapıldı ve birçok insanın ev ihtiyacı doğdu. Herkes yardım etmek istiyor. Evlere yerleştirilenler var tabi bu süreçte. Biz de psikologların söylediği gibi yerleşik düzenimize geçmek istedik. Uzun süreli kiralayacak yer bulamayınca satın almak istedik.

Bu süreçte ev fiyatlarının aşırı derecede yükseldiğini gördük. Bunu takip ettiğimiz için söylüyorum. Deprem öncesinde ev arayışı içerisindeydik ve fiyatları biliyoruz. Yüksek derece komisyon isteyen emlakçılar bile karşımıza çıktı. Deprem nedeniyle fiyatları neredeyse yarı yarıya artırmış durumdalar."

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