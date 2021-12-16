“Muayenem var götüremem” diyen taksici yakalandı! Gerçekler ortaya çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aracını muayeneye götüreceğini belirterek yolcu ile tartışan taksiciye bin 339 TL cezai işlem uygulandı ve ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Aynı zamanda yapılan inceleme sonucunda aracın 04 Haziran 2022’ye kadar geçerli muayenesinin olduğu gün yüzüne çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta geçen pazar günü öğlen sularında taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söylemiş, uzun mesafe gidemeyeceğini belirten şoför yolcuya, aracının muayenesi olduğunu belirterek, araçtan inmesini belirtmişti. Bu olaya öfkelenen yolcu, taksiden inmeyi kabul etmeyerek taksici ile tartışmıştı.

O SÜRÜCÜ YAKALANDI

O anların yansıdığı cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yolcuyla tartışmaya giren taksi sürücüsünü yakaladı.

BİN 339 TL CEZA

Taksi sürücüsü İ.Ş., Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ekiplerince durduruldu. Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.