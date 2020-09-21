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MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 21.09.2020 10:37
Güncelleme:21.09.2020 10:44
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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