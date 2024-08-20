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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehidimiz var!

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehidimiz var!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 17:44
Milli Savunma Bakanlığı, pençe-kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu duyurdu.
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