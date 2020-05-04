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Motosikletli iki genç virajı alamadı metrelerce savruldu! Kaza anı kamerada |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi; Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Elazığ'da üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin seyir halindeyken devrilme anı, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Elazığ-Keban yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Keban istikametine seyir halinde olan üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yağış ve viraj nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza anı ise motosikletin arkasında seyir halinde olan bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde motosikletin bir süre gittikten sonra viraja girdiği ve devrilme anları yer aldı.
Otomobildekiler ise durarak motosikleti devrilen gençlere yardım ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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