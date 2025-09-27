27 Eylül 2025, Cumartesi

Motosiklet ineğe çarptı: Sürücü hayatını kaybetti, inek telef oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 12:41
Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye Yukarıbilenler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Şavur (45) idaresindeki 09 AHA 278 plakalı motosiklet, Şerikanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Uğur Şavur olay yerinde yaşamını yitirdi. Şavur'un cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Motosikletin çarptığı inek de telef oldu.
