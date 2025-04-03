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MİT’çiyim’ yalanıyla dolandırıp ABD yerine İstanbul’a göndermiş

MİT’çiyim' yalanıyla dolandırıp ABD yerine İstanbul'a göndermiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 12:40
Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi Amerika'ya götürme bahanesiyle 128 bin 400 bin dolar dolandıran şüpheli ve arkadaşlarının yargılanması tutuksuz olarak devam ederken detayları müşteki avukatı anlattı. Şüphelinin polisi bile MİT’çiyim diyerek inandırdığı ve olayda kullandığı ortaya çıktı.
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MİT’çiyim’ yalanıyla dolandırıp ABD yerine İstanbul’a göndermiş
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