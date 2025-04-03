03 Nisan 2025, Perşembe
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MİT’çiyim' yalanıyla dolandırıp ABD yerine İstanbul'a göndermiş
Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi Amerika'ya götürme bahanesiyle 128 bin 400 bin dolar dolandıran şüpheli ve arkadaşlarının yargılanması tutuksuz olarak devam ederken detayları müşteki avukatı anlattı. Şüphelinin polisi bile MİT’çiyim diyerek inandırdığı ve olayda kullandığı ortaya çıktı.