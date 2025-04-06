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Miras dehşeti: 3 akrabasını öldüren zanlı adliyede

Miras dehşeti: 3 akrabasını öldüren zanlı adliyede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 06.04.2025 12:57
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde amca Mehmet Garip, 2 yeğenini ve yengesini miras tartışması nedeniyle tabancayla vurdu. Garip, polis ekipleri tarafından adliyeye çıkarılırken olayla ilgili detaylar da netleşti. Garip'in olayı gerçekleştirdiği gün, öldürdüğü yengesinin telefonundan annesi gibi Bahar Tunalı'ya mesaj atıp eve çağırdığı ortaya çıktı.
Miras dehşeti: 3 akrabasını öldüren zanlı adliyede
Miras dehşeti: 3 akrabasını öldüren zanlı adliyede
Miras dehşeti: 3 akrabasını öldüren zanlı adliyede
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