Miras dehşeti: 3 akrabasını öldüren zanlı adliyede

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde amca Mehmet Garip, 2 yeğenini ve yengesini miras tartışması nedeniyle tabancayla vurdu. Garip, polis ekipleri tarafından adliyeye çıkarılırken olayla ilgili detaylar da netleşti. Garip'in olayı gerçekleştirdiği gün, öldürdüğü yengesinin telefonundan annesi gibi Bahar Tunalı'ya mesaj atıp eve çağırdığı ortaya çıktı.