28 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Minik bedenler ağır yük altında ezilmesin! Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmeli?
Okulların açılmasıyla birlikte uyum sürecindeki minik öğrenciler ve 1. sınıfa başlayan çocuklar için çanta hazırlığı başladı. Ancak minik bedenlerin taşıyacağı yük sağlık açısından büyük önem taşıyor. Peki aileler çanta seçiminde ve çantanın taşınmasında nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.