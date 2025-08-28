28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Minik bedenler ağır yük altında ezilmesin! Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmeli?
Minik bedenler ağır yük altında ezilmesin! Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmeli?

Minik bedenler ağır yük altında ezilmesin! Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 16:15
Okulların açılmasıyla birlikte uyum sürecindeki minik öğrenciler ve 1. sınıfa başlayan çocuklar için çanta hazırlığı başladı. Ancak minik bedenlerin taşıyacağı yük sağlık açısından büyük önem taşıyor. Peki aileler çanta seçiminde ve çantanın taşınmasında nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Minik bedenler ağır yük altında ezilmesin! Okul çantası seçerken nelere dikkat edilmeli?
Bursa’da orman yangını! Yenişehir Karayolu kapandı
Bursa'da orman yangını! Yenişehir Karayolu kapandı
Fırsatçılar! MHRS’den hastane randevusu satışı
Fırsatçılar! MHRS'den hastane randevusu satışı
Boğaz’da kaybolan Rus yüzücüden iz var mı?
Boğaz'da kaybolan Rus yüzücüden iz var mı?
Asrın felaketinin izleri siliniyor!
Asrın felaketinin izleri siliniyor!
Bursa’da orman yangını çıktı!
Bursa'da orman yangını çıktı!
TIR’ın jandarma aracına çarpma anları
TIR’ın jandarma aracına çarpma anları
Şule Yüksel Şenler portresi! Davası uğruna hapis yattı
Şule Yüksel Şenler portresi! Davası uğruna hapis yattı
Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü!
Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü!
Belaruslu Başkan sırra kadem bastı
Belaruslu Başkan sırra kadem bastı
TIR jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
TIR jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?
Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?
Meteoroloji’den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Daha Fazla Video Göster