Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! A Haber ekibi yangın bölgesinde

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün gece İzmir'de alevlerle mücadele vardı. Buca ve Aliağa'daki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'den bu sabah gelen görüntülerde geniş bir alanın küle döndüğü görüldü. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN