13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! A Haber ekibi yangın bölgesinde
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! A Haber ekibi yangın bölgesinde

Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! A Haber ekibi yangın bölgesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 09:44
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün gece İzmir'de alevlerle mücadele vardı. Buca ve Aliağa'daki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'den bu sabah gelen görüntülerde geniş bir alanın küle döndüğü görüldü. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! A Haber ekibi yangın bölgesinde
Spotify’da skandal!
Spotify'da skandal!
Üzüm bağlarına dadandılar
Üzüm bağlarına dadandılar
Yeşil sahada renkli buluşma
Yeşil sahada renkli buluşma
Kurtardığı yavru kedinin kendi kedisi olduğu ortaya çıktı
Kurtardığı yavru kedinin kendi kedisi olduğu ortaya çıktı
Canını hiçe sayan motosikletliye ceza yağdı
Canını hiçe sayan motosikletliye ceza yağdı
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı!
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı!
A Haber ekibi dehşet anlarını anlattı
A Haber ekibi dehşet anlarını anlattı
Perseid meteor yağmuru görüntülendi
Perseid meteor yağmuru görüntülendi
Kiralara öğrenci zammı
Kiralara öğrenci zammı
Böbreğini verdiği oğluyla can verdi!
Böbreğini verdiği oğluyla can verdi!
Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
İzmir Buca’da orman yangını
İzmir Buca'da orman yangını
Daha Fazla Video Göster