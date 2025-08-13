13 Ağustos 2025, Çarşamba
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! A Haber ekibi yangın bölgesinde
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün gece İzmir'de alevlerle mücadele vardı. Buca ve Aliağa'daki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'den bu sabah gelen görüntülerde geniş bir alanın küle döndüğü görüldü. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı.