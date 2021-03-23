23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Minibüslerde Kovid-19 alarmı! Tek tek dezenfekte edildi

Minibüslerde Kovid-19 alarmı! Tek tek dezenfekte edildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2021 15:46
Güncelleme:23.03.2021 15:46
Erbaa Belediyesi ekipleri özel halk minibüslerini korona virüse karşı dezenfekte edip denetliyor. Alınan önlemler ve kurallara uyulması sonucu 32 şoförün hiçbiri 1 yıldır korona virüse yakalanmadı.

Erbaa Belediyesi ekipleri ilçede hizmet veren özel halk minibüslerini korona virüs salgınına karşı sürekli dezenfekte edip denetimler yapıyor. Alınan önlemler ve kurallara uyulmasıyla 1 yılda hiçbir şoför korona virüse yakalanmadı.

Korona virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana hiçbir şoförlerinin korona virüse yakalanmadığını ifade eden Şehir İçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı "Hakan Kılıç Arabalarımızda dezenfektanlar var. Bildirimler asılı. Belediye her hafta gelip ilaçlıyor araçlarımızı. Turlardan gelince elimizi yıkıyoruz. Arabaları temizliyoruz. 32 tane şoförümüz var. Hiçbirimizde Allaha şükür öyle bir şeye rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlamayız." dedi.

Belediye olarak denetimleri aksatmadan yaptıklarını ifade eden Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Dinçer Çağlayan ise "Haftalık, aylık sürekli denetimleri yapıyoruz. Mesafedir, bu konularda denetimlere ağırlık veriyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Burada görüldüğü gibi 32 dolmuş hattı şoförümüzün hiçbiri bugüne kadar vakaya yakalanmadı. Denetimlerimizi daha da arttıracağız." İfadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı
TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı
Korkutan manzara! Kritik uyarı
Korkutan manzara! Kritik uyarı
Minibüslerde Kovid-19 alarmı! Tek tek dezenfekte edildi
Minibüslerde Kovid-19 alarmı! Tek tek dezenfekte edildi
Sert tepki: Kent halkı yorgun artık
Sert tepki: Kent halkı yorgun artık
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Pandemiye alternatif kaçış
Pandemiye alternatif kaçış
Marmara'da kar yağışı
Marmara'da kar yağışı
Tek istekleri kızlarına kavuşmak
Tek istekleri kızlarına kavuşmak
Taciz iddiasına meydan dayağı
Taciz iddiasına meydan dayağı
Yağmur ne zamana kadar sürecek?
Yağmur ne zamana kadar sürecek?
İZSU yetim çocuğu icralık etti
İZSU yetim çocuğu icralık etti
Ege ve Marmara'da fırtına
Ege ve Marmara'da fırtına
Daha Fazla Video Göster