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Milyonda bir görülen vaka! Öksürürken kalp damarı yırtıldı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonda bir görülen vaka! Öksürürken kalp damarı yırtıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki kadın, zatürreye bağlı şiddetli öksürük nöbetinin ardından göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadının yapılan anjiyosunda, şiddetli öksürüğün oluşturduğu basınç nedeniyle sağ koroner damarının yırtıldığı tespit edildi. Stent takılarak damarındaki yırtık kapatılan kadın sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, öksürüğe bağlı kalp damarı yırtılmasının milyonda bir görüldüğünü belirterek zamanında müdahale edilmemesi halinde hastanın hayatını kaybedebileceğini söyledi.

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