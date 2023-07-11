MFÖ'nün efsane ismine veda! Özkan Uğur için son görev

MFÖ grubunun efsane ismi enerjisi, sesi, renkli kişiliği ve usta oyunculuğuyla milyonların gönlüne taht kurmuş büyük sanatçıydı Özkan Uğur. Lenf kanseriyle mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı yaşama veda etti. Özkan Uğur'a bugün veda ediyoruz. İlk tören AKM'de yapıldı. Taksim Camii'nde cenaze töreni var. Yücel Arzen, Ömür Gedik, Metin Özülkü ve Acun Ilıcalı, Özkan Uğur’u A Haber’de anlattı.

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