11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları MFÖ'nün efsane ismine veda! Özkan Uğur için son görev

MFÖ'nün efsane ismine veda! Özkan Uğur için son görev

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2023 13:29
MFÖ grubunun efsane ismi enerjisi, sesi, renkli kişiliği ve usta oyunculuğuyla milyonların gönlüne taht kurmuş büyük sanatçıydı Özkan Uğur. Lenf kanseriyle mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı yaşama veda etti. Özkan Uğur'a bugün veda ediyoruz. İlk tören AKM'de yapıldı. Taksim Camii'nde cenaze töreni var. Yücel Arzen, Ömür Gedik, Metin Özülkü ve Acun Ilıcalı, Özkan Uğur’u A Haber’de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sultanbeyli’de akılalmaz kaza kamerada!
Sultanbeyli'de akılalmaz kaza kamerada!
MFÖ’nün efsane ismine veda
MFÖ'nün efsane ismine veda
Boşandığı eşini vurup intihar etti
Boşandığı eşini vurup intihar etti
Arda Güler bombayı patlattı!
Arda Güler bombayı patlattı!
Terör bitti festivaller başladı
Terör bitti festivaller başladı
Sel felaketinin ardından Bartın!
Sel felaketinin ardından Bartın!
Davetlileri şaşkına çeviren takı
Davetlileri şaşkına çeviren takı
Bir köy su altında kaldı
Bir köy su altında kaldı
Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan...
Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan...
Özkan Uğur’a veda
Özkan Uğur’a veda
Sürüye yıldırım düştü! Onlarcası telef oldu
Sürüye yıldırım düştü! Onlarcası telef oldu
Bütün mahalle ayaklandı: Akılalmaz hırsızlık!
Bütün mahalle ayaklandı: Akılalmaz hırsızlık!
Daha Fazla Video Göster