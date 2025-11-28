28 Kasım 2025, Cuma

Meydandaki yumruklu kavgayı polis büyümeden böyle önledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 15:41
Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Durumu fark eden polis ekipleri hızlıca olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Şahıslar, olay yerinden uzaklaştırılırken kavga nedeniyle yaralanan olmadı.
