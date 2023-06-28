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Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar geç gelecek! A Haber'de anlattı: Tarımsal kuraklıkla karşı karşıyayız

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 12:55
Çukurova Üniversitesi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Çukurova Üniversitesi'nde yapılan modellemenin detaylarını Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zayimoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar... MEVSİMLER ŞAŞTI MI? KAVURUCU SICAKLAR...

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