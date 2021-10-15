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Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerle kutlanacak! Bu yılki tema: Peygamberimiz ve vefa toplumu

A Haber
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Giriş: 15.10.2021 13:56
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlit Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 16 Ekim Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle başlayacak olan Mevlid-i Nebi'nin bu yılki teması "Peygamberimiz ve vefa toplumu" olacak.
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