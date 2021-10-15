Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerle kutlanacak! Bu yılki tema: Peygamberimiz ve vefa toplumu

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlit Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 16 Ekim Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle başlayacak olan Mevlid-i Nebi'nin bu yılki teması "Peygamberimiz ve vefa toplumu" olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN