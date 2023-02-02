Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti

İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi. O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.