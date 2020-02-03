03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.02.2020

Metrobüste 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası!

İstanbul’da annesi ile metrobüste yolculuk yapan 11 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Annesinin tepki göstermesi üzerine şüpheliyi tartaklayan yolcular polise teslim etti.

İstanbul Avcılar'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğu, iddiaya göre Fas uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradı. Olay sonrası Faslı adam gözaltına alındı.

EL İLE TACİZDE BULUNDU

Olay dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D, küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu.

YOLCULAR TARTAKLADI

Anne N.K'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.

SORGUYA ALINDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D, Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Metrobüste 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası!
Metrobüste 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası!
50 lira karşılığında fuhuş yapmak isterken...
50 lira karşılığında fuhuş yapmak isterken...
Yaşlı adam ve kadının kavgası otobüsü karıştırdı
Yaşlı adam ve kadının kavgası otobüsü karıştırdı
Manisa'da yaşanan son deprem korkuttu
Manisa'da yaşanan son deprem korkuttu
Manisa'da art arda artçı depremler yaşandı
Manisa'da art arda artçı depremler yaşandı
Koronavirüsten korunmanın doğal formülü
Koronavirüsten korunmanın doğal formülü
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Bingöl'de korkutan anlar kamerada!
Bingöl'de korkutan anlar kamerada!
Malatya'daki hastanede deprem paniği kameralara yansıdı!
Malatya'daki hastanede deprem paniği kameralara yansıdı!
Aç kalan köpek bakın karnını doyurmak için ne yaptı
Aç kalan köpek bakın karnını doyurmak için ne yaptı
Yolcu otobüsünde yürekleri ağza getiren olay! Saniyelerle...
Yolcu otobüsünde yürekleri ağza getiren olay! Saniyelerle...
Elazığ yine sallandı artçılar vatandaşları sokağa döktü
Elazığ yine sallandı artçılar vatandaşları sokağa döktü
Daha Fazla Video Göster