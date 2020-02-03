Metrobüste 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası!

İstanbul’da annesi ile metrobüste yolculuk yapan 11 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Annesinin tepki göstermesi üzerine şüpheliyi tartaklayan yolcular polise teslim etti.

İstanbul Avcılar'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğu, iddiaya göre Fas uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradı. Olay sonrası Faslı adam gözaltına alındı.

EL İLE TACİZDE BULUNDU

Olay dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D, küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu.

YOLCULAR TARTAKLADI

Anne N.K'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.

SORGUYA ALINDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D, Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

