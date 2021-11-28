28 Kasım 2021, Pazar
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Metro İstanbul'dan güvenlik zaafiyeti açıklaması | X-ray cihazı neden ekmek bıçağını algılamadı?
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Türkiye, metrolardaki güvenlik zafiyetini konuşuyor. Gözlerin çevrildiği Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'dan ise suça davetiye çıkaran bir açıklama geldi. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.