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Metro İstanbul'dan güvenlik zaafiyeti açıklaması | X-ray cihazı neden ekmek bıçağını algılamadı?

A Haber
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Giriş: 28.11.2021 11:45
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Türkiye, metrolardaki güvenlik zafiyetini konuşuyor. Gözlerin çevrildiği Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'dan ise suça davetiye çıkaran bir açıklama geldi. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
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