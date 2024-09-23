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Metin Arolat'a veda! İzmir’de toprağa veriliyor

Metin Arolat'a veda! İzmir’de toprağa veriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 13:43
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İzmir'de toprağa veriliyor. A Haber ekibinden Tayfun Er detayları aktardı.
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