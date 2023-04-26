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Meteoroloji'den 'Oraj' uyarısı

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 08:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve ve çevresindeki bazı illerde oraj adı verilen kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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