Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için hava durumu uyarısı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan Karadeniz'de 3 il için sel uyarısı da yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte Türkiye'ye ait 5 günlük hava durumu haritası ve tahminleri...