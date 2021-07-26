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Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için hava durumu uyarısı

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Giriş: 26.07.2021 18:33
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan Karadeniz'de 3 il için sel uyarısı da yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte Türkiye'ye ait 5 günlük hava durumu haritası ve tahminleri...
Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için hava durumu uyarısı
Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için hava durumu uyarısı
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