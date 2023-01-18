Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Deniz ulaşımına fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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