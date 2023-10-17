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Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Nerelerde sağanak bekleniyor?

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Giriş: 17.10.2023 08:35
6 ilde sarı kod uyarısı var, su baskınına dikkat!
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Meteoroloji’den 6 il için uyarı! Nerelerde sağanak bekleniyor?
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Nerelerde sağanak bekleniyor?
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