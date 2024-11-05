05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Meteoroloji'den 4 il için uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 09:08
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den 4 il için uyarı
Meteoroloji'den 4 il için uyarı
Ölü taklidi yaparak kurtulduğu anlar kamerada!
Ölü taklidi yaparak kurtulduğu anlar kamerada!
4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi
4 ton 503 kilogram metanfetamin ele geçirildi
Siirt’te mevsimin ilk karı kamerada
Siirt’te mevsimin ilk karı kamerada
Trabzon’da silahlı kavga
Trabzon’da silahlı kavga
Erzurum’da dolandırıcılara operasyon
Erzurum'da dolandırıcılara operasyon
Sahte çekle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
Sahte çekle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
Balıkesir Burhaniye’de ağaç katliamı
Balıkesir Burhaniye'de ağaç katliamı
Meteoroloji’den yeni hafta için hava durumu uyarısı
Meteoroloji’den yeni hafta için hava durumu uyarısı
Küçük Şirin son yolculuğuna uğurlandı!
Küçük Şirin son yolculuğuna uğurlandı!
Devlete bela okuyup İsrail’e benzettiler!
Devlete bela okuyup İsrail'e benzettiler!
Penceresinin önünde gördüğü helikopterle şoke oldu
Penceresinin önünde gördüğü helikopterle şoke oldu
Daha Fazla Video Göster