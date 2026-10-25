Üreme hücresi ticaretinde yeni detaylar! 2 bin euroluk pazarlık ve komisyon mesajları ortaya çıktı

İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Şebeke lideri olduğu öne sürülen Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında, donör adaylarının yurt dışına gönderilmesi için pasaport işlemlerinden adet takvimlerine kadar tüm sürecin planlandığı belirlendi. Dosyaya giren ses kayıtlarında, 2 bin euroluk teklifi az bulan bir donör adayının göz rengi ve kan grubunu öne sürerek pazarlık yaptığı görüldü. Soruşturmada ayrıca donörlerin tedavisinde kullanılan ilaçların kargoyla gönderildiği, taşıma sırasında buzların eridiği ve aday yönlendirmeleri karşılığında komisyon talep edildiği tespit edildi.