Antalya Körfezi'nde TURNAS-2026 tatbikatı! İnsansız deniz sistemlerinin gücü sınanıyor

İnsansız Deniz Sistemleri 2026 (TURNAS-2026) Tatbikatı, Antalya Körfezi'nde gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile millî savunma sanayisi firmalarının katıldığı tatbikatta, yeni geliştirilen insansız deniz platformlarının kabiliyetleri değerlendiriliyor. Tatbikat kapsamında, envanterdeki insansız sistemlerin taktik ve teknik kullanım yöntemlerinin belirlenmesi ve insanlı platformlarla birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.