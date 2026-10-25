İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor! Yağmur ne zaman başlayacak?

İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava koşulları değişiyor. Güncel tahminlere göre 27 Ekim Salı günü kentte yer yer şiddetli sağanak yağış beklenirken yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olabileceği öngörülüyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi. Peki, sağanak ne zaman başlayacak, 29 Ekim'de yağmur yağacak mı? İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri...