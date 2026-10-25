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Filipinler'de eğitim uçuşunda facia! İki askeri uçak çarpıştı, 4 pilot hayatını kaybetti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filipinler'de eğitim uçuşunda facia! İki askeri uçak çarpıştı, 4 pilot hayatını kaybetti

Filipinler'de eğitim uçuşu sırasında facia yaşandı. İki askeri uçağın havada çarpışarak düşmesi sonucu 4 pilot hayatını kaybetti.

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