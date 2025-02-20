Saat verip uyardı: Kar yağışı daha etkili olacak!

Kar yağışı kaç gün daha etkili olacak? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Yarın daha etkili olacak. Cuma günü öğleden sonra biraz daha fazla kar yağışı olur. Bu gece aynı şekilde olabilir. Buzun üzerine yağdığı zaman daha da etkili olacaktır. Cumartesi ve Pazar günü de etkili olur." dedi.

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