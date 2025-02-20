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Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir saat verip uyardı: Kar yağışı daha etkili olacak!

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir saat verip uyardı: Kar yağışı daha etkili olacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 09:43
Kar yağışı kaç gün daha etkili olacak? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Yarın daha etkili olacak. Cuma günü öğleden sonra biraz daha fazla kar yağışı olur. Bu gece aynı şekilde olabilir. Buzun üzerine yağdığı zaman daha da etkili olacaktır. Cumartesi ve Pazar günü de etkili olur." dedi.
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Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir saat verip uyardı: Kar yağışı daha etkili olacak!
Saat verip uyardı: Kar yağışı daha etkili olacak!
Saat verip uyardı: Kar yağışı daha etkili olacak!
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