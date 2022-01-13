Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Avrupa Yakası'nda etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış sonrası kentin büyük bir bölümü beyaza büründü. SON DAKİKA gelişmesinin detayları ve ilk görüntüler haberimizde...

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

YAĞIŞ AVRUPA YAKASI'NDA ETKİLİ OLDU

Kentin yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nda yer yer etkili olmaya başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor. Belediye ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında araçlarla hazır bekliyor.