21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji uyarmıştı! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji uyarmıştı! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2021 22:01
Güncelleme:21.12.2021 22:01
Samsun'da beklenen soğuk hava dalgası kente ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Salı günü işaret edilerek sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceği belirtilmişti. Samsun'da beklenen oldu. Sabah saatlerinden itibaren Samsun deyim yerindeyse 'buz kesti'. Sıcaklık zaman zaman 2 dereceye kadar düştü.

Meteorolojinin uyardığı soğuk hava dalgası geldi: Samsun'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Samsun'da beklenen soğuk hava dalgası kente ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Salı günü işaret edilerek sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceği belirtilmişti. Samsun'da beklenen oldu. Sabah saatlerinden itibaren Samsun deyim yerindeyse 'buz kesti'. Sıcaklık zaman zaman 2 dereceye kadar düştü.

Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar sıkça görülmeyen bir doğa olayı ile de vücut buldu. Karla karışık yağmur beklentisinin olduğu kentte dolu yağışı yaşandı. İlkadım ilçesinde 5 dakika etkili olan dolu fındık büyüklüğünde yağdı. Otomobillerin üstleri, ev çatıları, cadde ve sokaklar kısa süreliğine beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ali Candan, "Kış geldi artık normal. Yağmur da yağsa, kar da yağsa bu saatten sonra herşey normal. Bereket. Geçen sene 3 ay yağmur yağmadı. Kuraklık oldu. Çok şükür bu sene yağsın. Şemsiyemi almıştım, tedbirliydim. Kış kışlığını yapacak, yaz yazlığını yapacak. Bundan sonra bir de kar bekliyoruz" dedi.

Mertcan Aydın, "Uzun zamandır dolu yağdığını görmemiştim. Fındık büyüklüğünde yağdı. Toplamda da 2-3 dakika sürdü. Hava da şu an çok soğuk" diye konuştu.

Meteoroloji uyarmıştı! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Meteoroloji uyarmıştı! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Şişli’de kar yağışı
Şişli’de kar yağışı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı
Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı
Tolga Karel ölümden döndü!
Tolga Karel ölümden döndü!
İstanbul’da sahte içki kabusu!
İstanbul'da sahte içki kabusu!
Dolar yakan kayısıcı esnafından birlik beraberlik mesajı
Dolar yakan kayısıcı esnafından birlik beraberlik mesajı
Bayrampaşa’da İnstagram’da isim aratma cinayeti
Bayrampaşa'da İnstagram'da isim aratma cinayeti
İstanbul’da ünlü restoranda çatışma!
İstanbul'da ünlü restoranda çatışma!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti arkadaşıyla birlikte yola savruldu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti arkadaşıyla birlikte yola savruldu
SAS Holding cinayetinde dehşet ayrıntılar!
SAS Holding cinayetinde dehşet ayrıntılar!
Büyük ödül Prof. Dr. Zekai Şen’in oldu
Büyük ödül Prof. Dr. Zekai Şen'in oldu
Daha Fazla Video Göster