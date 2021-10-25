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Meteoroloji günler öncesinde bildirdi: Kars’ta kar yağışı başladı

İHA
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Giriş: 25.10.2021 14:35
Güncelleme:25.10.2021 14:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günler öncesinde Kars’a kar yağışı geleceğine ilişkin açıklamada bulundu. Uyarıların ardından Kars’ta bugün kar yağışı öğlen saatleri itibariyle başladı.

Kars - Digor Iğdır karayolunda sürmekte olan yoğun kar yağışı devam ediyor.

Yoğun kar yağışı zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına yaylara yakalanan çobanlar ise güçlük çekti.

Kar yağışı kısa süre içerisinde bölgeyi beyaza boyarken yoğun kar yağışı devam ediyor.

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